Пользователям начнут возвращать деньги за некачественный VR-контент

Одна из ведущих компаний отрасли хочет, чтоб люди продолжали покупать VR-контент и один неудачный опыт их не оттолкнул

Сегодня компания Oculus объявила, что позволит пользователям получить компенсацию за приобретенный контент виртуальной реальности, который не соответствовал их ожиданиям.

Есть, разумеется, и определенные условия для того, чтоб получить возмещение. Так, для продуктов Rift возможность получить компенсацию будет распространяться только на тот контент, который был приобретен в течение последних 14 дней и в котором пользователь провел не более 2 часов. Для контента Samsung Gear VR условия более жесткие — будет возмещена стоимость только тех продуктов, которые были приобретены в течение 3 последних дней и воспроизводились пользователем не дольше 30 минут. Политика возврата также не распространяется на фильмы и покупки в приложениях.

Пользователи могут запросить возврат средств на странице истории покупок. Компания уверяет, что процесс не займет более 5 дней.

Новая политика возврата уже запущена.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard и Swarovski запустили приложение для покупок в виртуальной реальности. Теперь домашний декор от ателье Swarovski можно просмотреть в VR-приложении на смартфоне и приобрести через Masterpass.

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По материалам techcrunch.com