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Популярная служба такси запускает сервис денежных переводов

31.08.2017 11:27

Пассажиры смогут не только оплатить поездку безналично, но и перекинуть деньги друзьям

Grab стремится закрепиться на рынке платежей Фото: grab.com

Компания Grab, конкурирующая с Uber в Юго-Восточной Азии, всерьез настроена развиваться на рынке платежей.  В мобильном приложении сингапурского подразделения сервиса уже появилась опция р2р-переводов между пассажирами такси.

Фото: Grab.com

Благодаря ей они смогут переводить средства со своего аккаунта в «GrabPay Credits» другим пользователям. А до конца года – использовать их для расчетов с торговцами. Для того, чтоб расчеты мобильным кошельком  GrabPay  в магазинах стали возможными, Grab заключит соглашения с более чем 1000 фирм.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что сервис Grab привлек миллиарды инвестиций.  Инвесторы уверены, что Grab вполне способен вытеснить Uber в Юго-Восточной Азии.

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Рубрики: МирМобильные платежиНовости
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