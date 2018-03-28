Какие изменения внесут разработчики в мобильный кошелек Venmo?

Сервис мобильных платежей Venmo, который принадлежит компании PayPal, приостановил одну из своих самых значимых функций. Разработчикам необходимо внести некоторые изменения в систему, сообщает Paymentweek.

Этот мобильный кошелек широко известен как один из лидеров на рынке мобильных платежей peer-to-peer (P2P), во многом благодаря тому факту, что он был одним из первых в этой отрасли. Даже Apple Pay на момент бета-версии не имел возможности P2P до ноября 2017 года.

Речь идет о системе денежных переводов, которая позволяет мгновенно переводить деньги на банковский счет, к которому «привязана» дебетовая карта в системе клиента.

Хотя Venmo закрыл эту функцию совмем недавно, некоторые пользователи сообщают, то система уже заработала снова. На данный момент нет никакой информации о том, когда услуга будет снова доступна для всех пользователей. Также до сих пор не понятно о каких именно «изменениях» идет речь. На сегодняшний день, взамен мгновенных переводов, Venmo предлагает услугу «трансфер на следующий день».

Многие пользователи остались недовольны такими нововведениями Venmo. Некоторые даже назвали эти действия компании желанием превратить сверхбыстрый дешевый сервис в вялую и медлительную систему.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что новое решение от PayPal позволит ускорить криптовалютные платежи. Процессинговый гигант PayPal работает над собственной системой криптовалютных платежей, которая должна повысить скорость транзакций. Информация о соответствующей патентной заявке появилась на сайте Ведомства по патентам и торговым знакам США.

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По материалам paymentweek.com