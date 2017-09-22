Потребители не смогут использовать блокчейн для платежей — Центробанк ФРГ

У блокчейна мало перспектив использования в еврозоне

Центробанк Германии раскритиковал технологию распределенного реестра и подчеркнул невозможность ее использования в сфере розничных платежей, по крайней мере, в еврозоне. Также, Бундесбанк не одобряет выпуск собственных криптовалют центробанками.

При этом, немецкий банк выделил и несколько преимуществ технологии, в частности — упрощение процессов, прозрачность и защита от кибератак.

Однако, когда речь идет о трех ключевых сферах — платежи, расчеты по ценным бумагам и цифровые валюты, выпущенные банками — эксперты центробанка скептичны.

Авторы исследования «не видят перспектив в широком использовании технологии распределенного реестра в области индивидуальных и розничных платежей с учетом текущего состояния рынка». Особенно это касается еврозоны, которая уже располагает системами быстрых переводов, которые могут обрабатывать миллионы транзакций с легкостью каждый день.

Эксперты утверждают, что технологии можно найти применение вне еврозоны, где она может усовершенствовать системы корреспондентского банкинга.

Что касается выпуска собственных цифровых валют банками, аналитики считают это невозможным на данном этапе из-за негативных последствий для монетарной политики и финансовой стабильности.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что американская компания будет использовать блокчейн для разработки ИИ. Hanson Robotics создала облачную инфраструктуру для роботизированного интеллекта.

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По материалам finextra.com