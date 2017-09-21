Банки «боятся» биткоина и блокчейна — мнение

Такое мнение выразил советник по вопросам управления частными активами международной компании

Банки, скорее всего, «боятся» биткоина и блокчейна, об этом заявил советник по вопросам управления частными активами.

В интервью для CNBC, Райнер Майкл Прейс, исполнительный директор сингапурской компании Taurus Wealth Advisors, выразил свое мнение о взаимоотношениях банков и биткоина в связи с недавними комментариями председателя JPMorgan Джейми Димона, который назвал биткоин «мошенничеством».

Что касается того, почему инвесторы заинтересованы в криптовалюте, Прейсс предположил, что это связано с опасениями вокруг Федерального резерва США и целостности его баланса после многих лет поддержки глобальных рынков.

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Ранее сообщалось о том, что Microsoft, Google, Facebook и Apple внедрят оплату биткоинами в браузеры. Крупнейшие в мире технологические компании создали API-интерфейс, который облегчит покупку товаров и сервисов онлайн за криптовалюту.

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