Еще одна страна легализует биткоин в 2018 году

Соответсвующий план по легализации криптовалют был утвержден премьер-министром

Премьер-министр Вьетнама утвердил план, согласно которому биткоин может быть признан легальным платежным средством уже в 2018 году.

Сoindesk, со ссылкой на местный новостной портал VNA, сообщает о том, что премьер-министр Вьетанама Нгуен Суан Фук поручил Центробанку и Министерству финансов подготовить новые нормы регулирования криптовалют к августу 2018 года. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в конце следующего года.

Параллельно чиновники разрабатывают порядок налогообложения криптовалют. Согласно VNA, соответствующая система налогообложения будет создана в июне 2019 года.

Если все пойдет по утвержденному премьер-министром плану, то вьетнамские чиновники полностью отойдут от позиции высказанной в 2014 году о том, что криптовалюты являются рискованным активом.

Напомним, пока что единственная страна, где биткоин признан официальным платежным средством — это Япония.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в США криптовалюты приравняют к доллару. Соответствующий законопроект будет представлен конгрессменами уже в сентябре.

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По материалам coindesk.com