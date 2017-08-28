Майнить криптовалюты можно будет с помощью бытовой техники

Крупная китайская компания подала патентную заявку на получение патента на разработку бытовых приборов с встроенными чипами для майнинга криптовалют

Компания Midea Group, крупнейший производитель электронных приборов в Китае, намерена запатентовать новый способ майнинга криптовалюты биткоин — с помощью бытовых приборов.

Согласно новой патентной заявке Midea Group, компания намерена производить бытовую технику, включая кондиционеры и телевизоры, со встроенными чипами для майнинга. Устройства будут удаленно подключаться к облачному сервису и направлять свою хэш-мощность на майнинг криптовалют.

В патентной заявке также отмечается, что майнинг никак не навредит привычной функции прибора, а активация майнинга будет возможна даже если прибор не используется по назначению — достаточно лишь подключить его к источнику питания.

В Midea считают, что новая функция бытовой техники позволит компенсировать часть средств, потраченных на ее покупку. Однако, пока что разработчики не уточняют, сколько именно будут стоить бытовые приборы с встроенными чипами для майнинга.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в США криптовалюты приравняют к доллару. Соответствующий законопроект будет представлен конгрессменами уже в сентябре.

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По материалам coindesk.com