В США криптовалюты приравняют к доллару

Соответствующий законопроект будет представлен конгрессменами уже в сентябре

Три члена Конгресса США работают над законопроектом, который поможет защитить цифровые валюты от влияния со стороны государства.

Источники, на которые ссылается новостной ресурс Daily Caller, сообщают, что конгрессмены намерены приравнять биткоин к фиатным валютам и сделать его мейнстримом.

Несмотря на популярность и спрос, биткоин является достаточно противоречивым активом, поскольку его анонимность дает возможность мошенникам использовать криптовалюту в своих целях.

Согласно новому законопроекту, цифровые валюты не будут приравнены к ценным бумагам, однако криптовалютные транзакции будут защищены от налогообложения. Законопроектом предусматриваются минимальные требования безопасности к криптовалютам, которые не позволят мошенникам использовать их для отмывания денег, торговли наркотиками или финансирования терроризма.

Планируется, что законопроект будет доработан и представлен уже в следующем месяце, хотя пока не уточняется, какие именно криптовалюты будут приравнены к доллару. Согласно сообщениям, чиновники инициируют создание специальной разновидности биткоина, которая будет непригодна для использования в мошеннических целях.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что спутники сделают биткоин-транзакции доступными для всех. С помощью биткоин-спутников каждый житель Земли будет иметь доступ к сети обмена биткоина на товары и услуги.

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По материалам dailycaller.com