Запуск центробанками собственных криптовалют — это «слишком рискованно»

В Резервном банке Южной Африки высказали свои опасения

Заместитель главы Резервного банка Южной Африки Франсуа Гроэпе назвал инициативы центробанков по созданию собственных криптовалют «слишком рискованными». Об этом он заявил в ходе конференции по инновациям в сфере финансовых технологий Strate GIBS FinTech Innovation Conference 2017.

Гроэпе уточнил, что Центробанк достаточно открыт к идеи разработки собственной криптовалюты, однако некоторые опасения по этому поводу все же имеются.

Комментарий Гроэпе последовал через год после того, как в Резервном банке Южной Африки заявили о том, что открыты к исследованию технологии.

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Ранее мы писали о том, что еще одна европейская страна планирует создать собственную криптовалюту. Эстония планирует выпустить собственный токен под названием «эсткоин» и провести ICO, чтоб собрать средства для государства.

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По материалам coindesk.com