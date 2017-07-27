Прибыль Facebook за второй квартал превзошла ожидания аналитиков

Facebook впервые в истории заработал больше, чем Google

Согласно отчету компании, выручка и прибыль Facebook во втором квартале 2017 года выросли. Выручка компании за этот период составила $9,32 млрд, хотя эксперты прогнозировали $9,2 млрд.

Рост выручки составил 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что выручка второго квартала 2015 года по сравнению с вторым кварталом 2016 года выросла на 59%, а это означает, что темпы роста выручки немного замедлились на фоне предупреждений компании о том, что место для размещения рекламы в ленте новостей соцсети заканчивается.

Вот как менялись темпы роста выручки Facebook по мере достижения максимума по рекламной загрузке:

— Второй квартал 2017 года: 45%

— Первый квартал 2017 года: 49%

— Четвертый квартал 2016 года: 51%

— Третий квартал 2016 года: 56%

— Второй квартал 2016 года: 59%

Темпы роста количества пользователей соцсети замедлились. Сейчас Facebook насчитывает 2,006 млрд пользователей ежемесячно. По сравнению с показателем предыдущего квартала (1,94 млрд) их количество выросло на 3,4%. До этого рост составлял 4,3%.

Сейчас Facebook насчитывает 1,32 млрд пользователей ежедневно, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Прибыль Facebook во втором квартале года достигла $3,894 млрд — на 71% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Это означает, что Facebook впервые заработал больше, чем Google ($3,524 млрд). Однако, стоит отметить, что Google пришлось заплатить штраф Европейскому Союзу в размере $2,7 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Facebook разрабатывает собственную смарт-колонку с сенсорным экраном. Первые умные колонки от Facebook могут поступить в продажу в первом квартале 2018 года.

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По материалам techcrunch.com