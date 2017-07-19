Прибыль крупнейших банков США превысила прогнозы

Крупные американские банки Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo опубликовали отчетность за второй квартал

Чистый процентный доход Bank of America вырос на 8,6% и составил $10,99 млрд. Общая выручка немного превысила прогнозы аналитиков в $21,78 млрд и составила $23,07 млрд. Этому способствовала значительная чувствительность банка к изменениям ставки Федеральной резервной системы, которая со II квартала прошлого года повысилась третий раз. Также выросла выручка банка в трех основных подразделениях.

В то же время, чистая квартальная прибыль JPMorgan Chase, крупнейшего американского банка по размеру активов, увеличилась на 13,4%, до $7,03 млрд. На 4,8% выросла и выручка банка — с $25,21 млрд до $26,41 млрд. Как объясняет руководство банка, этот рост обусловлен повышением процентных ставок и объемов кредитования. Ранее аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали финучреждению меньшую выручку — $24,9 млрд.

По всем показателям превысить прогнозы аналитиков удалось и банковской компании Wells Fargo. За второй квартал ее выручка увеличилась на 2%, тогда как на Walls Street прогнозировали увеличение лишь на 1%. Так, выручка составила $22,2 млрд. Чистый доход составил $5,8 млрд — на 5% больше, чем за второй квартал прошлого года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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