ПриватБанк и киберполиция задержали банкоматного мошенника

Мошенник устанавливал специальные накладки на банкоматы

Вчера, 11 октября служба безопасности банка зафиксировала факты установки скиммингового устройства на нескольких банкоматах ПриватБанка в Одессе. Уже сегодня одного из членов группы мошенников-скиммеров удалось задержать в Киеве в ходе совместной спецоперации киберполиции и финучреждения. На месте у задержанного 29-летнего жителя Сумской области изъяты 43 поддельные карты. Сейчас продолжается розыск других членов мошеннической группы.

Напомним, скимминг подразумевает установку на картридер специальной накладки, которая копирует данные с банковских карт. Затем мошенники могут использовать их для создания поддельных кредиток.

Как отметили в банке, на сегодняшний день большинство банкоматов ПриватБанка оснащены специальной системой антискимминга, которая блокирует работу банкомата при установке на него мошеннического оборудования. До конца 2017 года такой системой будут оборудованы все 7 292 банкомата ПриватБанка. Кроме того, в банке работает антифрод-система, которая распознает мошеннические операции с эффективностью более 94,5%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в СБУ предупредили о новой масштабной кибератаке. Целью мошенников станут крупные государственные и частные компании.

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