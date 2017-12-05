ПриватБанк лидирует по росту проблемных кредитов

Какой процент кредитов в банке проблемные — читайте в материале

В октябре доля проблемных кредитов в банковской системе сократилась на 0,82 процентных пункта (на 15 млн грн), до 56,91% (495,56 млрд грн).

При этом, общий объем кредитования по состоянию на 1 ноября составил 870,85 млрд грн.

Тем не менее, в некоторых банках состояние кредитов ухудшилось. Объем неработающих кредитов в государственных банках вырос на 1,82 млрд грн, в том числе у ПриватБанка на 1,446 млрд грн. У остальных госбанков — на 375 млн грн. Тогда как у банков с иностранным капиталом и с частным украинским капиталом объем «проблемки» сократился — на 1,44 млрд грн и 0,3 млрд грн соответственно.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле:

ПриватБанк — 86,51%,

Остальные госбанки – 56,47%

Банки иностранных банковских групп – 45,3%

Банки с частным украинским капиталом — 24,56%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам: Finclub