Крупнейший банк страны изменил дизайн сайта

Банк запускает бета-тестирование обновленного сайта

Начиная с 20 октября, украинские разработчики, веб-дизайнеры, ИТ-специалисты и клиенты ПриватБанка смогут принять активное участие в тестировании нового веб-сайта банка, который доступен пользователям по адресу privatbank.ua.

Об этом сообщил маркетинг-директор ПриватБанка Николай Щербина.

В течение месяца ПриватБанк будет принимать все отзывы, пожелания и критику нового дизайна для его дальнейшего совершенствования на электронную почту privatbanktesting@gmail.com.

Кроме кардинального изменения фронтенда и бэкенда, новый сайт ПриватБанка соответствует и всем современным требованиям информационной открытости — на нем доступна исчерпывающая информация о финансовых показателях банка, организационной структуре и условиях пользования продуктами и услугами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно о том, какие европейские страны признали цифровые справки ПриватБанка. Украинские посольства и консульства 7 стран мира используют в своей работе электронные справки ПриватБанка, подлинность которых можно проверить на специальном сайте.

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