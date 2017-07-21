ПриватБанк получил нового руководителя

Александр Шлапак сегодня покинул ПриватБанк

На посту председателя ПриватБанка Александра Шлапака заменит Галина Пахачук, которая сейчас является членом правления банка.

Об этом FinClub сообщили в ПриватБанке.

Вчера, 20 июля, наблюдательный совет ПриватБанка провел заседание, в ходе которого Галина Пахачук была назначена и.о. правления банка, а Александр Шлапак — отправлен в отставку.

Напомним, об уходе из банка Александра Шлапака стало известно ещё 26 июня. Соответствующее заседание набсовета 20-го числа было анонсировано 4 июля.

В набсовете банка работу Шлапака оценивают положительно и считают, что он «выполнил в полной мере поставленные задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита финансового состояния банка и завершает антикризисную каденцию на посту председателя правления ПАО КБ «ПриватБанк»».

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Ранее стало известно, сколько зарабатывают топ-менеджеры ПриватБанка. Вознаграждение членов правления ПриватБанка за первые три месяца 2017 года составило 13 млн грн.

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По материалам finclub.net