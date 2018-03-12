Продажа украинского Сбербанка под угрозой

Санкции могут помешать белорусам купить Сбербанк в Украине

На покупку украинского Сбербанка остался единственный претендент — банк Паритет, принадлежащий управлению делами президента Беларуси. Однако согласованию сделке со стороны НБУ может помешать тот факт, что глава управления Виктор Шейман находится под жесткими санкциями США и Европы.

Кроме того, как сообщили в НБУ, украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, также претендовавший на покупку Сбербанка в Украине, не подал регулятору документы для согласования сделки.

В результате единственным реальным претендентом на покупку украинского Сбербанка оказался небольшой белорусский госбанк – Паритетбанк.

НБУ



При этом Шейман находится под жесткими санкциями США и ЕС в связи с делами об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

Официально в НБУ сообщили, что «выносят решение на основании анализа всего пакета документов в отведенный срок и не комментируют влияние отдельных фактов на вероятность согласования».

Сергей Белов

глава Паритетбанка

Паритетбанк — 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов. 99,8% банка владеет управление делами президента Беларуси.

Сбербанк (Украина) принадлежит российскому Сбербанку. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после введения Украиной санкций против «дочек» российских госбанков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что закон о кредитном реестре НБУ вступил в силу. Закон начнет действовать спустя два месяца с момента его вступления в силу.

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По материалам biz.nv.ua