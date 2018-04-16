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E-Awards 2018: выбираем лучший интернет-магазин Украины

16.04.2018 16:21

E-Awards 2018: украинцы выбирают лучших в сфере e-commerce. Проголосовать может каждый

Завершается второй этап Всеукраинского конкурса Интернет-проектов Ukrainian E-Commerce Awards 2018, в котором потребители выбирают лучших игроков рынка e-commerce.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 300 Интернет-проектов, работающих в Украине. В 2017 году желающих побороться за награды было около 200. Это свидетельствует о том, что сфера электронной коммерции в Украине на стадии активного роста: участников становится больше, e-commerce становится более профессиональным и активным.

По правилам конкурса, 30 членов экспертного жюри — авторитетные деятели украинского e-commerce бизнеса, инвестиционных и сервисных компаний — сформировали short-листы номинантов для голосования потребителей.

«Выбор Потребителей»

Согласно решению жюри, в блоке «Выбор Потребителей» в номинации «Лучший Маркетплейс/Прайс-агрегатор/Электронная доска объявлений/Аукцион» представлены:

  1. rozetka.com.ua
  2. kabanchik.ua
  3. hotline.ua
  4. olx.ua

Партнер номинации «Лучший Маркетплейс/Прайс-агрегатор/Электронная доска объявлений/Аукцион» — Социальная бизнес-сеть 25h8.com

 

В номинации «Лучший Интернет-супермаркет» представлены:

  1. modnakasta.ua
  2. leboutique.com
  3. comfy.ua

Партнер номинации «Лучший Интернет-супермаркет» — Национальный платежный сервис UAPAY

 

В номинации «Лучший Интернет-магазин» представлены:

  • В категории «Бытовая техника, компьютерная техника и электроника»:
  1. filter.ua
  2. secur.ua
  3. gstore.ua
  • В категории «Одежда, обувь и аксессуары»:
  1. intertop.ua
  2. helen-marlen.com
  3. answear.ua
  • В категории «Косметика, парфюмерия, товары для здоровья»:
  1. eva.ua
  2. jerelia.com
  3. medmag.ua
  • В категории «Товары для детей (одежда, обувь, игрушки и т.д.)»:
  1. pampik.com
  2. bi.ua
  3. garnamama.com.ua
  • В категории «Украшения и подарки (ювелирные изделия, часы, бижутерия, зажигалки и т.п.)»:
  1. gold.ua
  2. zlato.ua
  3. e-pandora.com.ua
  • В категории «Книги (в печатном виде), мультимедийный контент»:
  1. yakaboo.ua
  2. kniga.biz.ua
  3. book24.ua
  • В категории «Строительные материалы, мебель, товары для дома и сада»:
  1. mebelok.com
  2. matla-flowers.com.ua
  3. promenu.ua
  • В категории «Автотовары»:
  1. avtozvuk.ua
  2. asiaparts.com.ua
  3. avto-sila.com.ua
  • В категории «Товары для спорта и туризма (тренажеры, велосипеды, ролики, коньки, палатки и т.п.)»:
  1. veliki.com.ua
  2. sportmarket.ua
  3. terraincognita.com.ua
  • В категории «Билеты (транспорт, путешествия, развлекательные и другие мероприятия), купоны на получение услуг»:
  1. karabas.com
  2. multiplex.ua
  • В категории «Страховые продукты»:
  1. iraf.ua
  2. luckywood.ua
  3. uniqua.ua
  • В категории «Другие категории товаров»:
  1. tk.ua
  2. ua.mofy.life
  3. vchehle.ua
  4. mywatershop.com

Партнер номинации «Лучший Интернет-магазин» — компания «Нова Пошта»

 

В номинации «Лучшее мобильное приложение» в категории «Лучшее мобильное приложение торгового e-commerce проекта» представлены:

  1. rozetka.com.ua
  2. olx.ua
  3. modnakasta.ua

В категории «Лучшее мобильное приложение сервисного В2С проекта» представлены:

  1. monobank.com.ua
  2. privat24.ua
  3. novaposhta.ua

В номинации «Лучший форвардер (покупка/доставка из зарубежных интернет-магазинов)» представлены:

  1. npshopping.com
  2. mymeest.com
  3. unitrade-express.com

Традиционно проголосовать за свой любимый Интернет-магазин, сервис или приложение может каждый, кто хоть раз пользовался услугами номинантов. Для этого достаточно заполнить короткую анкету http://rating.e-awards.com.ua/

Открытое голосование потребителей продлится до 16 апреля включительно.

Параллельно с голосованием потребителей, команда жюри и интернет-проекты, подавшие заявки на участие в конкурсе, определят «Лучший В2В продукт для Е-commerce». Этот блок представлен тремя номинациями — «Лучший логистический продукт для Е-commerce», «Лучший финансовый продукт для Е-commerce», «Полезные решения (все, что не относится к логистике и финансам)».

Партнером номинации «Лучший логистический продукт для Е-commerce» выступает сервис электронного документооборота Document.Online.

Партнер номинации «Лучший финансовый продукт для Е-commerce» — Страховая компания UNIQA.

Также участники конкурса и экспертное жюри определят одного игрока рынка e-commerce, который сделал существенный прорыв в 2017 году, благодаря реализации новой идеи, сервиса и т.д., за что и одержит победу в номинации «Прорыв года», и совместными усилиями выберут победителя в номинации «Человека года в Е-commerce».

 

Конкурс E-Awards 2018 является отображением развития украинского рынка электронной торговли, который ежегодно приобретает все больший вес. Появляются новые направления, новые услуги и продукты. И наш конкурс позволяет потребителям их объективно оценить. В 2017 году в голосовании приняли участие более 20 000 потребителей, а номинанты конкурса активно боролись за награды. Надеемся, что в этом году потребители будут не менее активно голосовать за своих любимцев
Артем Рудько
CEO Ukrainian E-commerce Expert

Торжественная церемония награждения победителей Ukrainian E-Commerce Awards 2018 состоится 20 апреля в Концерт-холле FREEDOM.

Генеральный партнер E-Awards 2018: Нова Пошта

Международный логистический партнер: Meest Group

Партнеры: Deloitte, UAPAY, Document.Online, 25h8.com, GOlab, OMNIC, Platon, ТАСкомбанк, transflot, FRESHPR, «I love you»

Страховой партнер: UNIQA

Авто партнер: Renault

Генеральный телепартнер: 5 канал

Генеральный радио-партнер: Радио «Голос Столицы»

Генеральный новостной партнер: ИА «Интерфакс-Украина»

FinTech-медиа партнер: PaySpace Magazine

 

Информационные и медиа-партнеры: Logist.FM, Ukrainian Retail Association, Price.UA, Liga.net, Деловая столица, LB.ua, Минфин, Finance.ua, Международный институт бизнеса, ХОРОШОП, 8P, СУП

 СПРАВКА 

Ukrainian E-Commerce Awards — это независимая профессиональная премия, присуждаемая лучшим игрокам рынка e-commerce. Главная цель награды – создать силами отраслевого сообщества знак отличия, гарантирующий конечному покупателю надежность услуги и безопасность покупки. А также выделить неординарные достижения игроков e-commerce в Украине за последний год.

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Рубрики: НовостиУкраинаЭлектронная коммерция
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