E-Awards 2018: выбираем лучший интернет-магазин Украины

E-Awards 2018: украинцы выбирают лучших в сфере e-commerce. Проголосовать может каждый

Завершается второй этап Всеукраинского конкурса Интернет-проектов Ukrainian E-Commerce Awards 2018, в котором потребители выбирают лучших игроков рынка e-commerce.

В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 300 Интернет-проектов, работающих в Украине. В 2017 году желающих побороться за награды было около 200. Это свидетельствует о том, что сфера электронной коммерции в Украине на стадии активного роста: участников становится больше, e-commerce становится более профессиональным и активным.

По правилам конкурса, 30 членов экспертного жюри — авторитетные деятели украинского e-commerce бизнеса, инвестиционных и сервисных компаний — сформировали short-листы номинантов для голосования потребителей.

«Выбор Потребителей»

Согласно решению жюри, в блоке «Выбор Потребителей» в номинации «Лучший Маркетплейс/Прайс-агрегатор/Электронная доска объявлений/Аукцион» представлены:

rozetka.com.ua kabanchik.ua hotline.ua olx.ua

Партнер номинации «Лучший Маркетплейс/Прайс-агрегатор/Электронная доска объявлений/Аукцион» — Социальная бизнес-сеть 25h8.com

В номинации «Лучший Интернет-супермаркет» представлены:

modnakasta.ua leboutique.com comfy.ua

Партнер номинации «Лучший Интернет-супермаркет» — Национальный платежный сервис UAPAY

В номинации «Лучший Интернет-магазин» представлены:

В категории «Бытовая техника, компьютерная техника и электроника»:

filter.ua secur.ua gstore.ua

В категории «Одежда, обувь и аксессуары»:

intertop.ua helen-marlen.com answear.ua

В категории «Косметика, парфюмерия, товары для здоровья»:

eva.ua jerelia.com medmag.ua

В категории «Товары для детей (одежда, обувь, игрушки и т.д.)»:

pampik.com bi.ua garnamama.com.ua

В категории «Украшения и подарки (ювелирные изделия, часы, бижутерия, зажигалки и т.п.)»:

gold.ua zlato.ua e-pandora.com.ua

В категории «Книги (в печатном виде), мультимедийный контент»:

yakaboo.ua kniga.biz.ua book24.ua

В категории «Строительные материалы, мебель, товары для дома и сада»:

mebelok.com matla-flowers.com.ua promenu.ua

В категории «Автотовары»:

avtozvuk.ua asiaparts.com.ua avto-sila.com.ua

В категории «Товары для спорта и туризма (тренажеры, велосипеды, ролики, коньки, палатки и т.п.)»:

veliki.com.ua sportmarket.ua terraincognita.com.ua

В категории «Билеты (транспорт, путешествия, развлекательные и другие мероприятия), купоны на получение услуг»:

karabas.com multiplex.ua

В категории «Страховые продукты»:

iraf.ua luckywood.ua uniqua.ua

В категории «Другие категории товаров»:

tk.ua ua.mofy.life vchehle.ua mywatershop.com

Партнер номинации «Лучший Интернет-магазин» — компания «Нова Пошта»

В номинации «Лучшее мобильное приложение» в категории «Лучшее мобильное приложение торгового e-commerce проекта» представлены:

rozetka.com.ua olx.ua modnakasta.ua

В категории «Лучшее мобильное приложение сервисного В2С проекта» представлены:

monobank.com.ua privat24.ua novaposhta.ua

В номинации «Лучший форвардер (покупка/доставка из зарубежных интернет-магазинов)» представлены:

npshopping.com mymeest.com unitrade-express.com

Традиционно проголосовать за свой любимый Интернет-магазин, сервис или приложение может каждый, кто хоть раз пользовался услугами номинантов. Для этого достаточно заполнить короткую анкету http://rating.e-awards.com.ua/

Открытое голосование потребителей продлится до 16 апреля включительно.

Параллельно с голосованием потребителей, команда жюри и интернет-проекты, подавшие заявки на участие в конкурсе, определят «Лучший В2В продукт для Е-commerce». Этот блок представлен тремя номинациями — «Лучший логистический продукт для Е-commerce», «Лучший финансовый продукт для Е-commerce», «Полезные решения (все, что не относится к логистике и финансам)».

Партнером номинации «Лучший логистический продукт для Е-commerce» выступает сервис электронного документооборота Document.Online.

Партнер номинации «Лучший финансовый продукт для Е-commerce» — Страховая компания UNIQA.

Также участники конкурса и экспертное жюри определят одного игрока рынка e-commerce, который сделал существенный прорыв в 2017 году, благодаря реализации новой идеи, сервиса и т.д., за что и одержит победу в номинации «Прорыв года», и совместными усилиями выберут победителя в номинации «Человека года в Е-commerce».

Артем Рудько

CEO Ukrainian E-commerce Expert

Торжественная церемония награждения победителей Ukrainian E-Commerce Awards 2018 состоится 20 апреля в Концерт-холле FREEDOM.

Генеральный партнер E-Awards 2018: Нова Пошта

Международный логистический партнер: Meest Group

Партнеры: Deloitte, UAPAY, Document.Online, 25h8.com, GOlab, OMNIC, Platon, ТАСкомбанк, transflot, FRESHPR, «I love you»

Страховой партнер: UNIQA

Авто партнер: Renault

Генеральный телепартнер: 5 канал

Генеральный радио-партнер: Радио «Голос Столицы»

Генеральный новостной партнер: ИА «Интерфакс-Украина»

FinTech-медиа партнер: PaySpace Magazine

Информационные и медиа-партнеры: Logist.FM, Ukrainian Retail Association, Price.UA, Liga.net, Деловая столица, LB.ua, Минфин, Finance.ua, Международный институт бизнеса, ХОРОШОП, 8P, СУП

СПРАВКА

Ukrainian E-Commerce Awards — это независимая профессиональная премия, присуждаемая лучшим игрокам рынка e-commerce. Главная цель награды – создать силами отраслевого сообщества знак отличия, гарантирующий конечному покупателю надежность услуги и безопасность покупки. А также выделить неординарные достижения игроков e-commerce в Украине за последний год.

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