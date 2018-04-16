E-Awards 2018: выбираем лучший интернет-магазин Украины

E-Awards 2018: украинцы выбирают лучших в сфере e-commerce. Проголосовать может каждый
Завершается второй этап Всеукраинского конкурса Интернет-проектов Ukrainian E-Commerce Awards 2018, в котором потребители выбирают лучших игроков рынка e-commerce.
В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 300 Интернет-проектов, работающих в Украине. В 2017 году желающих побороться за награды было около 200. Это свидетельствует о том, что сфера электронной коммерции в Украине на стадии активного роста: участников становится больше, e-commerce становится более профессиональным и активным.
По правилам конкурса, 30 членов экспертного жюри — авторитетные деятели украинского e-commerce бизнеса, инвестиционных и сервисных компаний — сформировали short-листы номинантов для голосования потребителей.
«Выбор Потребителей»
Согласно решению жюри, в блоке «Выбор Потребителей» в номинации «Лучший Маркетплейс/Прайс-агрегатор/Электронная доска объявлений/Аукцион» представлены:
- rozetka.com.ua
- kabanchik.ua
- hotline.ua
- olx.ua
Партнер номинации «Лучший Маркетплейс/Прайс-агрегатор/Электронная доска объявлений/Аукцион» — Социальная бизнес-сеть 25h8.com
В номинации «Лучший Интернет-супермаркет» представлены:
- modnakasta.ua
- leboutique.com
- comfy.ua
Партнер номинации «Лучший Интернет-супермаркет» — Национальный платежный сервис UAPAY
В номинации «Лучший Интернет-магазин» представлены:
- В категории «Бытовая техника, компьютерная техника и электроника»:
- filter.ua
- secur.ua
- gstore.ua
- В категории «Одежда, обувь и аксессуары»:
- intertop.ua
- helen-marlen.com
- answear.ua
- В категории «Косметика, парфюмерия, товары для здоровья»:
- eva.ua
- jerelia.com
- medmag.ua
- В категории «Товары для детей (одежда, обувь, игрушки и т.д.)»:
- pampik.com
- bi.ua
- garnamama.com.ua
- В категории «Украшения и подарки (ювелирные изделия, часы, бижутерия, зажигалки и т.п.)»:
- gold.ua
- zlato.ua
- e-pandora.com.ua
- В категории «Книги (в печатном виде), мультимедийный контент»:
- yakaboo.ua
- kniga.biz.ua
- book24.ua
- В категории «Строительные материалы, мебель, товары для дома и сада»:
- mebelok.com
- matla-flowers.com.ua
- promenu.ua
- В категории «Автотовары»:
- avtozvuk.ua
- asiaparts.com.ua
- avto-sila.com.ua
- В категории «Товары для спорта и туризма (тренажеры, велосипеды, ролики, коньки, палатки и т.п.)»:
- veliki.com.ua
- sportmarket.ua
- terraincognita.com.ua
- В категории «Билеты (транспорт, путешествия, развлекательные и другие мероприятия), купоны на получение услуг»:
- karabas.com
- multiplex.ua
- В категории «Страховые продукты»:
- iraf.ua
- luckywood.ua
- uniqua.ua
- В категории «Другие категории товаров»:
- tk.ua
- ua.mofy.life
- vchehle.ua
- mywatershop.com
Партнер номинации «Лучший Интернет-магазин» — компания «Нова Пошта»
В номинации «Лучшее мобильное приложение» в категории «Лучшее мобильное приложение торгового e-commerce проекта» представлены:
- rozetka.com.ua
- olx.ua
- modnakasta.ua
В категории «Лучшее мобильное приложение сервисного В2С проекта» представлены:
- monobank.com.ua
- privat24.ua
- novaposhta.ua
В номинации «Лучший форвардер (покупка/доставка из зарубежных интернет-магазинов)» представлены:
- npshopping.com
- mymeest.com
- unitrade-express.com
Традиционно проголосовать за свой любимый Интернет-магазин, сервис или приложение может каждый, кто хоть раз пользовался услугами номинантов. Для этого достаточно заполнить короткую анкету http://rating.e-awards.com.ua/
Открытое голосование потребителей продлится до 16 апреля включительно.
Параллельно с голосованием потребителей, команда жюри и интернет-проекты, подавшие заявки на участие в конкурсе, определят «Лучший В2В продукт для Е-commerce». Этот блок представлен тремя номинациями — «Лучший логистический продукт для Е-commerce», «Лучший финансовый продукт для Е-commerce», «Полезные решения (все, что не относится к логистике и финансам)».
Партнером номинации «Лучший логистический продукт для Е-commerce» выступает сервис электронного документооборота Document.Online.
Партнер номинации «Лучший финансовый продукт для Е-commerce» — Страховая компания UNIQA.
Также участники конкурса и экспертное жюри определят одного игрока рынка e-commerce, который сделал существенный прорыв в 2017 году, благодаря реализации новой идеи, сервиса и т.д., за что и одержит победу в номинации «Прорыв года», и совместными усилиями выберут победителя в номинации «Человека года в Е-commerce».
Торжественная церемония награждения победителей Ukrainian E-Commerce Awards 2018 состоится 20 апреля в Концерт-холле FREEDOM.
Генеральный партнер E-Awards 2018: Нова Пошта
Международный логистический партнер: Meest Group
Партнеры: Deloitte, UAPAY, Document.Online, 25h8.com, GOlab, OMNIC, Platon, ТАСкомбанк, transflot, FRESHPR, «I love you»
Страховой партнер: UNIQA
Авто партнер: Renault
Генеральный телепартнер: 5 канал
Генеральный радио-партнер: Радио «Голос Столицы»
Генеральный новостной партнер: ИА «Интерфакс-Украина»
FinTech-медиа партнер: PaySpace Magazine
Информационные и медиа-партнеры: Logist.FM, Ukrainian Retail Association, Price.UA, Liga.net, Деловая столица, LB.ua, Минфин, Finance.ua, Международный институт бизнеса, ХОРОШОП, 8P, СУП
СПРАВКА
Ukrainian E-Commerce Awards — это независимая профессиональная премия, присуждаемая лучшим игрокам рынка e-commerce. Главная цель награды – создать силами отраслевого сообщества знак отличия, гарантирующий конечному покупателю надежность услуги и безопасность покупки. А также выделить неординарные достижения игроков e-commerce в Украине за последний год.
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