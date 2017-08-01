Расходы с бесконтактных карт вырастут на 300% — Barclaycard

Бесконтактным платежам в Великобритании скоро исполнится 10 лет



По мере приближения десятой годовщины запуска бесконтактных платежей в Великобритании, один из крупнейших банков страны поделился прогнозами развития бесконтактных технологий.

Так, в Barclaycard считают, что в течение следующих четырех лет расходы с бесконтактных карт вырастут на 300%. Такой рост ожидается благодаря популяризации технологии — 7 из 10 британцев заявили о готовности чаще использовать бесконтакт для повседневных покупок.

60% британцев используют бесконтактные карты. А 50% транзакций до 30 фунтов (максимальная сумма без PIN-кода) уже оплачиваются “по воздуху”.

Более того, возможность расплатиться картой в одно касание сделало “пластик” самым популярным методом расчетов в Великобритании. Его охотно используют в магазинах и транспорте вместо наличных и других платежных инструментов.

Торговцы, которые начинают принимать к оплате бесконтактные карты, отмечают рост количества продаж в среднем на 30%.

Более половины продавцов требуют увеличения лимита на платеж без PIN-кода с 30 до 50 фунтов (37%) и до 100 фунтов (20%).

Несмотря на то, что пока 50% ритейлеры не перешли на бесконтактные платежи, к 1 января 2020 ситуация изменится — торговцев обяжут принимать к оплате бесконтактные карты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что транспорт — это залог успеха мобильных и бесконтактных платежей. Благодаря введению бесконтактной оплаты в лондонском транспорте, жители города смогли оценить преимущества технологии и начали использовать ее для расчетов в магазинах.

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