Регуляторы против ICO: власти обеспокоены новым видом инвестиций

Регуляторы Гонконга обеспокоены рисками, связанными с ICO

Через день после объявления немедленного запрета на сбор средств через ICO правительством Китая, власти Гонконга — специального административного района Китая — выразили беспокойство касательно растущего объема средств, которые собираются посредством первичного размещения монет.

По оценкам аналитиков CoinDesk, с начала года через ICO было собрано около $1,6 млрд.

Несмотря на многообещающие проекты, власти обеспокоены рисками, связанными с ICO, которые включают мошенничество, отмывание денег и другие незаконные действия.

Несмотря на опасения, которые выразили в Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (Hong Kong’s Securities and Futures Commission, SFC), в Гонконге пока не собираются рубить с плеча и накладывать запрет на проведение ICO.

При этом, в SFC предупреждают тех, кто принимает участие в ICO, о том, что продажа ценных бумаг через ICO может рассматриваться, как нарушение закона. Однако, вопрос о том, являются ли токены, выпущенные в рамках ICO, ценными бумагами, остается открытым. Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Денежно-кредитное управление Сингапура выпустили аналогичные заявления.

В SFC объяснили, что данные правила применяются не только к компаниям, расположенным в Гонконге и проводящим ICO, но к любым другим компаниям по всему миру, которые продают токены лицам, проживающим в Гонконге.

Вследствие таких заявлений регуляторов по всему миру криптовалютный рынок существенно просел.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам techcrunch.com