Российские банки могут отключить от SWIFT

В РФ готовятся к новым санкциям

Правительство РФ пытается предугадать самые жесткие сценарии введения санкций США. В Кремле готовятся к тому, что Россию отключат от глобальной межбанковской системы SWIFT, а также введут санкции против госдолга.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на два федеральных источника.

По информации близких к Кремлю источников, серьезные опасения у правительства РФ вызывают «блокирующие санкции», введенные США, против Сбербанка И ВТБ — двух крупных российских банков.

Готовиться к худшему в России начали еще до публикации в январе «кремлевского списка», в который вошли 210 российских чиновников и бизнесменов из рейтинга миллиардеров по версии издания Forbes.

Отметим, SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Членами SWIFT являются более 10 тыс организаций. Ежегодно через систему проходит около 4 млрд платежных поручений. В случае отключения российских банков от этой системы, в стране будут приостановлены все валютные операции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что россиян принудительно переведут на карты МИР. Уже с 1 июля 2017 года карты МИР будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Все остальные бюджетники будут переведены на карты НСПК до 1 июля 2018 года.

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По материалам finance.ua.