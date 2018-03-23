Обновление gpi Tracker обеспечит большую прозрачность платежных операций

Swift расширяет свой gpi Tracker, чтоб позволить банкам-членам системы достичь полной видимости всей их платежной активности.

Трекер, доступный с мая прошлого года, позволяет банкам отслеживать их gpi-платежи в реальном времени. С ноября уникальное end-to-end назначение платежа будет включено для всех платежных сообщений, проходящих по сети. Это позволит пользователям gpi отслеживать все свои платежные сообщения.

Доступный как плагин API, механизм отслеживания автоматически предоставляет обновления статуса всем gpi банкам, участвующим в любой платежной цепочке, и позволяет им подтвердить завершение платежной операции.

Трекер был запущен в 2017 году в целях улучшения предоставления услуг банков-корреспондентов. На gpi уже приходится 10% трансграничного платежного трафика Swift.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что британский банк создаст альтернативу SWIFT-переводам на блокчейне. Британский банк Barclays присоединился к блокчейн-консорциуму CLS Group с целью разработки альтернативы SWIFT-переводам — системы быстрых и безопасных денежных переводов на основе блокчейна.

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По материалам finextra.com