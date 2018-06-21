Samsung запустила сервис доставки для e-commerce

Сервис нацелен на предотвращение мошенничества в логистике

Samsung SDS, IT-подразделение южнокорейского технологического гиганта, объявило о запуске логистической онлайн-платформы Cello Square 3.0. Таким образом компания пытается продвинуться на глобальный рынок электронной коммерции.

Cello Square 3.0 разработана на базе искусственного интеллекта (AI) с целью показать продавцам лучшие судоходные компании и оптимальные варианты доставки. Эта информация позволит ритейлерам сэкономить время и стоимость доставки товара.

Сообщается, что новый сервис также создан на базе блокчейн-технологии, чтобы избежать мошенничества. Благодаря блокчейну и технологии Near field communication, обеспечивающей беспроводную связь на небольших расстояниях, покупатель сможет получить информацию о стране-производителе товара, названии компаний-импортеров и экспортеров.

Кроме этого, компания предоставит услугу отслеживания грузов с помощью мобильного телефона. Клиенты смогут узнать о статусе своих грузов в режиме реального времени.

Ким Хен-тае

глава отдела логистики Samsung SDS

Отмечается, что подразделение Samsung SDS подписало бизнес-соглашение с корейским банком Industrial Bank, чтобы связать блокчейн-платформу Cello Square 3.0 с платежной системой финучреждения.

CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что мобильный банк Monzo запустил веб-интерфейс, который позволяет клиентам получать доступ к своим счетам при отсутствии под рукой телефона. Для получения любых услуг или помощи им не надо ни стоять в очередях в отделении, ни ждать на линии поддержки.

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По материалам businesskorea.co.kr.