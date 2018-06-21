Популярный мобильный банк запустил веб-интерфейс

Теперь клиенты банка смогут использовать его и через браузер
Популярный мобильный банк Monzo запустил Monzo Web — базовый веб-интерфейс, который позволяет клиентам получать доступ к своим счетам при отстутсвии под рукой телефона.
Клиенты Monzo имеют полный доступ к управлению своими счетами в приложении банка. Для получения любых услуг или помощи им не надо ни стоять в очередях в отделении, ни ждать на линии поддержки. Но если у них не окажется под рукой телефона, Monzo Web поможет им выполнить необходимые действия.
На данный момент клиенты могут войти в Monzo Web, используя адрес электронной почты, связанный с их счетом Monzo, чтобы:
- Просмотреть 50 своих последних транзакций;
- Заморозить или разморозить свои дебетовые карты.
CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что мобильный банк поможет клиентам бороться с зависимостью. Уже два европейских банка представили решения для борьбы с игроманией.
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По материалам finextra.com