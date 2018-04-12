Банк Santander наконец-то запустил денежные переводы на базе Ripple

Банк работал над этим проектом более двух лет

Крупнейшая финансово-кредитная группа Santander запустила услугу перевода денег на основе блокчейн-технологии Ripple для частных клиентов в Испании, Великобритании, Бразилии и Польше.

Новое мобильное приложение на базе блокчейна, известное как Santander One Pay FX, позволит клиентам совершать международные переводы денежных средств в течении нескольких минут или на следующий день.

Специалисты Santander в течение 18 месяцев тестировали пилотную версию мобильного приложения. В своей разработке банк использует корпоративный сервис xCurrent от калифорнийской компании Ripple.

Ана Ботин

председатель совета директоров Santander

По ее словам, в ближайшие месяцы Santander планирует добавить дополнительные функции, в числе которых — запуск системы мгновенных международных платежей на нескольких мировых рынках.

Каждая из вышеуказанных четырех стран предложит своим клиентам различные варианты перевода валюты в зависимости от рынка. Например, клиенты из Испании смогут отправлять доллары в США и фунты в Великобританию. Клиенты из Великобритании смогут перевести евро в 21 страну и доллары в США. Из Бразилии и Польши фунты также можно будет отправить в Великобританию.

Ана Ботин

председатель совета директоров Santander

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Недавно мы сообщали о том, что Ripple инвестировал $25 млн в новый криптовалютный фонд компании Blockchain Capital. Средства будут инвестированы в те проекты, для создания которых разработчики задействуют технологию Blockchain, протокол XRP Ledger и Interledger Protocol.

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По материалам: finextra.com