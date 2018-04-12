Ripple инвестировала $25 млн в новый криптовалютный фонд

Blockchain Capital благодаря инвестициям Ripple сможет развивать крипто-проеты
Провайдер платежных решений Ripple инвестировал $25 млн в виде собственной цифровой валюты XRP в криптовалютный фонд компании Blockchain Capital.
В Ripple утверждают, что первый взнос для нового фонда предназначен для предпринимателей и компаний, которые используют в своей деятельности технологию Blockchain. Средства также будут инвестированы в те проекты, для создания которых разработчики задействуют протокол XRP Ledger и Interledger Protocol.
Патрик Гриффин, вице-президент Ripple по вопросам стратегического роста, заявил, что вложение $25 млн в новый фонд — это первые, но не последние, инвестиции в криптовалютный проект.
Представитель Blockchain Capital утверждает, что цель их компании — создавать лучшие проекты и вкладывать в них финансы, чтобы они разрабатывали и предлагали выгодные решения для своих клиентов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы сообщали о том, что Ripple ищет новые идеи использования своей криптовалюты XRP. Предполагалось, что токен станет полезным инструментом для банков, но в действительности используется только для международных переводов.
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По материалам: finextra.com.