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PaySpaceMagazine

Ripple инвестировала $25 млн в новый криптовалютный фонд

12.04.2018 13:10

Blockchain Capital благодаря инвестициям Ripple сможет развивать крипто-проеты

криптовалютный фонд

Инвестиции будут направлены на развитие блокчейн-индустрии Фото: cryptinfo.net

Провайдер платежных решений Ripple инвестировал $25 млн в виде собственной цифровой валюты XRP в криптовалютный фонд компании Blockchain Capital.

В Ripple утверждают, что первый взнос для нового фонда предназначен для предпринимателей и компаний, которые используют в своей деятельности технологию Blockchain. Средства также будут инвестированы в те проекты, для создания которых разработчики задействуют протокол XRP Ledger и Interledger Protocol.

Патрик Гриффин, вице-президент Ripple по вопросам стратегического роста, заявил, что вложение $25 млн в новый фонд — это первые, но не последние, инвестиции в криптовалютный проект.

Мы планируем стать основными игроками в формировании будущего поколения блокчейн- или криптокомпаний
Патрик Гриффин
вице-президент Ripple по вопросам стратегического роста

Представитель Blockchain Capital утверждает, что цель их компании — создавать лучшие проекты и вкладывать в них финансы, чтобы они разрабатывали и предлагали выгодные решения для своих клиентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что Ripple ищет новые идеи использования своей криптовалюты XRP. Предполагалось, что токен станет полезным инструментом для банков, но в действительности используется только для международных переводов.

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По материалам: finextra.com.

Рубрики: Ripple LabsНовости
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