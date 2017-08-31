Шесть крупных банков создадут новую цифровую валюту

Utility Settlement Coin существенно упростит клиринг и конечный расчет финансовых транзакций с помощью технологии блокчейн

Шесть крупнейших банков мира стали участинками проекта по созданию новой формы цифровых денег, которую они надеются запустить в следующем году для клиринга и конечного расчета финансовых транзакций с помощью технологии блокчейн.

Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street объединились для разработки новой цифровой валюты под названием Utility Settlment Coin (USC), которая изначально была создана швейцарским банком UBS с целью повышения эффективности финансовых рынков.

Сейчас проект переходит на новый уровень — банки-участники проекта углубляют сотрудничество с центральными банками, усовершенствуют систему защиты данных и кибербезопасности.

В UBS сообщают, что переговоры с центробанками и другими регуляторами будут продолжатся на протяжении следующих 12 месяцев, а запуск криптовалюты запланирован на конец 2018 года.

По словам разработчиков, криптовалюта USC позволит финансовым группам оплачивать покупку ценных бумаг, таких как облигации и акции, не дожидаясь обработки традиционных денежных переводов.

Вместо этого, для подобных транзакций можно будет использовать цифровые монеты, конвертируемые в наличные деньги в центральных банках, что существенно сокращает время и расходы на пост-трейдинговый расчет и клиринг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что криптовалютный рынок достиг нового рекорда по капитализации. Примечательно, что еще в начале года общая капитализация криптовалют составляла лишь $10 млрд. Таким образом, за это время показатель вырос примерно на 1500%.

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По материалам ft.com