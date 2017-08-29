Криптовалютный рынок достиг нового рекорда по капитализации

Рост капитализации стимулирует активное инвестирование в криптовалюты

Согласно данным CoinMarketCap, благодаря увеличению инвестиций общая стоимость около 800 публично торгуемых криптоактивов впервые в истории превысила $160 млрд.

Примечательно, что еще в начале года общая капитализация криптовалют составляла лишь $10 млрд. Таким образом, за это время показатель вырос примерно на 1500%.

При этом биткоин, крупнейший актив рынка, торговался в диапазоне $4400 — примерно на 1% ниже своего рекордного максимума в $4522,13 по индексу CoinDesk.

В то же время, среди ТОП-10 криптовалют наибольший рост за последние 24 часа показали токены Ripple (XRP) и Monero (XMR), увеличившиcь на 9% и 7,9% соответственно.

Также немного уменьшились инвестиции в litecoin, хотя ранее на дневных торгах он достигал рекордных максимумов. Ему удалось преодолеть отметку в $60 впервые с момента запуска в 2011 году, но затем токен потерял в цене почти 2%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в США криптовалюты приравняют к доллару. Соответствующий законопроект будет представлен конгрессменами уже в сентябре.

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По материалам coindesk.com