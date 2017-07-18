Сколько валюты продали и купили украинцы в июне — в НБУ назвали цифры

В прошлом месяце украинцы продали почти вдвое больше валюты, чем купили

Согласно отчетным данным Национального банка Украины, в июне 2017 года жители страны продали на 339 млн долларов больше валюты, чем приобрели.

Так, за прошлый месяц украинцы продали 771,1 млн долларов, а купили — 432,5 млн долларов.

Тенденция к большим объемам продажи валюты, чем покупки удерживается на наличном валютном рынке страны уже давно.

Всего с начала 2017 года украинцы продали на 1,475 млрд долларов больше валюты, чем купили.

Напомним, в 2016 году продажа валюты населением превысила ее покупку на 2,48 млрд долларов.

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Ранее сообщалось о том, что украинцы не доверяют валюту банкам. Жители страны несут гривну на счета, а доллары хранят дома.

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По материалам ukranews.com