В Украине появилась новая банковская группа

НБУ зарегистрировал новую банковскую группу

Национальный банк зарегистрировал банковскую группу банка «Сич».

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В состав банковской группы «Сич» вошли компания по управлению активами Магистр, банк «Сич» и негосударственный пенсионный фонд Европейский выбор.

Контролерами группы назначены Валерий Раздорожный и Олег Баланда.

Решение о регистрации №261 было принято 14 июля.

Среди крупнейших акционеров банка «Сич» Виталий Раздорожный — бывший глава московского представительства НАК Нафтогаз Украины и бывший председатель набсовета Еврогазбанка. Ему принадлежит 48,33% акций финучреждения.

Оставшаяся часть акций — 36,7% и 9,2% — принадлежат Олегу Баланде и Андрею Мельнику соответственно.

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Ранее мы писали о том, что назван банк-лидер по темпам закрытия отделений в Украине. Во втором квартале количество отделений украинских банков сократилось на 167 единиц.

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