Смарт-часы на развес: в Украину ввозят целые партии контрабандных устройств

Носимые устройства ввозят в страну по «серым» схемам килограммами

В Украине часы-телефоны и устройства с GPS-трекерами пользуются заметной популярностью. Последние зачастую покупают детям и пожилым родственникам. В ходу даже GPS-ошейники для домашних питомцев. Самым большим спросом пользуются бюджетные модели за 1,5-1,7 тыс грн.

Но начиная с конца прошлого года бурный рост рынка остановился из-за разгула «серого» рынка. Мало того, что дельцы продают контрабандный товар в разы дешевле официальных поставок, так порой он еще и откровенно опасен — в Украине известны случаи, когда смарт-часы просто взорвались на руке своего владельца, оставив ожоги.

По словам соучредителя компании GoGpsMe Ukrainе Дмитрия Мазура, практически весь 2017 год этот рынок показывал рост — спрос был в два, а то и в три раза выше прошлых лет. Но уже в декабре, накануне новогодних праздников, продавцы не зафиксировали ожидаемого всплеска продаж.

Дмитрий Мазур

соучредитель компании GoGpsMe Ukrainе

По его словам, если ситуация не улучшится, многие официальные продавцы просто откажутся от продаж и закроются, поскольку конкурировать по цене со «схемщиками» просто невозможно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Intel представила компактные технологичные смарт-очки без громоздких дисплеев. Очки оснащены лазером, передающим изображение на сетчатку глаза пользователя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NFC в смартфоне: ТОП гаджетов, которыми можно платить в магазине

По материалам ubr.ua