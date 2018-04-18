Смарт-колонка Google станет финансовым консультантом

Клиенты OCBC Bank могут узнать об услугах банка от смарт-устройств Google

Пользователи недавно выпущенных Google Home и Google Home Mini, «умных» аудиоклонок со встроенным голосовым ассистентом, смогут общаться со своими устройствами об услугах, которые предлагает сингапурский банк OCBC. Такая функция доступна в пределах Сингапура для клиентов учреждения.

Во время беседы с Google-ассистентом, клиенты OCBC смогут узнать об услугах банка, начиная от планирования выхода на пенсию, покупки нового дома и заканчивая накоплением средств для обучения ребенка. Интерактивный помощник расскажет о последних новостях финансового рынка, об инвестиционных трастах и предоставит обновленный курс валют.

Также сингапурский банк будет сотрудничать с местной компанией-ритейлером StarHub. Последняя начнет предлагать скидку в размере $20 для клиентов, которые хотят купить Google Home.

Технология голосовой связи внедрена в систему банка в октябре 2016 года. Тогда OCBC стал первым банком в Сингапуре, который позволил своим клиентам совершать электронные платежи с помощью помощника Siri от Apple. С недавних пор благодаря Siri клиенты банка могут проверять баланс на счетах и переводить деньги, используя для этого только свои голоса.

Адитья Гупта

руководитель департамента электронного бизнеса OCBC Bank

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Недавно мы сообщали о том, что Google разрабатывает блокчейн для своего бизнеса. Американская корпорации создает распределенный цифровой реестр, который третьи лица смогут использовать для проведения и проверки транзакций. Это может дать облачному подразделению Google конкурентное преимущество.

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По материалам finextra.com.