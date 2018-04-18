close-btn
PaySpaceMagazine

Смарт-колонка Google станет финансовым консультантом

18.04.2018 15:26

Клиенты OCBC Bank могут узнать об услугах банка от смарт-устройств Google

Смарт-помощник обеспечит связь с банком Фото: igyaan.in

Пользователи недавно выпущенных Google Home и Google Home Mini, «умных» аудиоклонок со встроенным голосовым ассистентом, смогут общаться со своими устройствами об услугах, которые предлагает сингапурский банк OCBC. Такая функция доступна в пределах Сингапура для клиентов учреждения.

Во время беседы с Google-ассистентом, клиенты OCBC смогут узнать об услугах банка, начиная от планирования выхода на пенсию, покупки нового дома и заканчивая накоплением средств для обучения ребенка. Интерактивный помощник расскажет о последних новостях финансового рынка, об инвестиционных трастах и предоставит обновленный курс валют.

Также сингапурский банк будет сотрудничать с местной компанией-ритейлером StarHub. Последняя начнет предлагать скидку в размере $20 для клиентов, которые хотят купить Google Home.

Технология голосовой связи внедрена в систему банка в октябре 2016 года. Тогда OCBC стал первым банком в Сингапуре, который позволил своим клиентам совершать электронные платежи с помощью помощника Siri от Apple. С недавних пор благодаря Siri клиенты банка могут проверять баланс на счетах и переводить деньги, используя для этого только свои голоса.

Наш банк — первый в Сингапуре, который сотрудничает с Google. Мы будем продолжать уведомлять клиентов о своих услугах с помощью инструментов голосовой связи
Адитья Гупта
руководитель департамента электронного бизнеса OCBC Bank

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

 Недавно мы сообщали о том, что Google разрабатывает блокчейн для своего бизнеса. Американская корпорации создает распределенный цифровой реестр, который третьи лица смогут использовать для проведения и проверки транзакций. Это может дать облачному подразделению Google конкурентное преимущество.

 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Amazon, Apple и Google будут вместе противостоять кибератакам

 По материалам finextra.com.

Рубрики: БанкиМирНовости
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!