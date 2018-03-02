Смартфоны на Android атакует подслушивающий вирус

Методов борьбы с ним пока не разработано

Эксперты компании Wandera обнаружили очерденой вирус, нацеленный на смартфоны на базе Android. Он тайно записывает все происходящее вблизи гаджета.

Вредоносная программа называется RedDrop. Все полученные звуковые файлы она выкладывает в сеть на Dropbox и Google Drive. Она также способна подписывать владельцев телефонов на премиальные SMS-сервисы.

Вирус скрывает все следы установки на устройство и маскирует вредоносные приманки под различные инструменты, например, калькуляторы или графические редакторы.

При этом методов борьбы с ним пока не разработано.

Отмечается, что программа распространяется через приложения, которых нет в Google Play.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине выявили приложение на Android для кражи банковских данных. Мошенническое TrojanBot-приложение было создано двумя студентами.

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По материалам iz.ru