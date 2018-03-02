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Смартфоны на Android атакует подслушивающий вирус

02.03.2018 12:12

Методов борьбы с ним пока не разработано

Смартфоны на Android атакует подслушивающий вирус. Фото: szaopressa.com

Эксперты компании Wandera обнаружили очерденой вирус, нацеленный на смартфоны на базе Android. Он тайно записывает все происходящее вблизи гаджета.

Вредоносная программа называется RedDrop. Все полученные звуковые файлы она выкладывает в сеть на Dropbox и Google Drive. Она также способна подписывать владельцев телефонов на премиальные SMS-сервисы.

Вирус скрывает все следы установки на устройство и маскирует вредоносные приманки под различные инструменты, например, калькуляторы или графические редакторы.

При этом методов борьбы с ним пока не разработано.

Отмечается, что программа распространяется через приложения, которых нет в Google Play.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине выявили приложение на Android для кражи банковских данных. Мошенническое TrojanBot-приложение было создано двумя студентами.

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По материалам iz.ru

Рубрики: БезопасностьКомпанииНовостиТехнологии
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