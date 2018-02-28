Хакерам удалось взломать все системы защиты iPhone

Эксперты по кибербезопасности успешно взломали iPhone X

Несмотря на регулярные обновления в системе безопасности iPhone, полицейские теперь имеют доступ к любым телефонам благодаря «белым хакерам» израильской компании Cellebrite.

Эксперты по кибербезопасности компании Cellebrite сообщили, что им удалось обойти все защиты смартфона американской компании Apple — iPhone X.

Ккрупный подрядчик государственных американских компаний заявляет, что он нашел способ разблокировать практически любой iPhone. По всей видимости, это может стать важным достижением для правоохранительных органов и очевидной проблемой конфиденциальности для клиентов Apple.

В Cellebrite сообщили, что ее инженерам удалось найти способ обхода блокировок смартфонов, которые работают на базе программного обеспечения iOS 11, в том числе — iPhone X.

Именно эта модель гаджета и была успешно взломана экспертами кибербезопасности для получения необходимых данных Агентством Национальной Безопасности США еще в ноябре прошлого 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple планирует выпустить три новых смартфона. Компания планирует выпустить новую версию самого большого iPhone, обновленный iPhone X и его бюджетную версию.

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По материалам biz.liga.net