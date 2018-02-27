Apple планирует выпустить три новых смартфона

Компания планирует выпустить новую версию самого большого iPhone, обновленный iPhone X и его бюджетную версию

Согласно сообщению Bloomberg со ссылкой на источник, компания Apple в этом году планирует выпустить три новых смартфона.

Как отмечает агентство, речь идет о новой версии самого большого iPhone, обновленном iPhone X и его бюджетной версии с сохранением ключевых функций флагманской модели.

По данным источника, широкоформатная модель под кодовым названием D33 будет иметь разрешение 1242×2688. Ее корпус будет сравним с iPhone 8 Plus, но за счет «безрамочного» экрана он будет примерно на дюйм больше — около 6,5 дюйма. Сообщается, что будут сохранены технология OLED, а также функция Face ID.

В свою очередь D33, как и обновленный iPhone X, должны будут работать на процессорах A12. Их края будут выполнены из нержавеющей стали. Помимо базовых цветов обе модели будут представлены в золотом цвете.

Более дешевая модель версии iPhone X сохранит технологию Face ID, LCD-экран и алюминиевые края.

Новые модели iPhone могут быть представлены осенью.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранеемы писали о том, что представлен Samsung S9 с камерой вместо шопинга, паролей и переводчиков. Презентация новых гаджетов состоялась в Барселоне накануне международной конференции Mobile World Congress 2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На рынке смартфонов останется несколько крупных производителей — Huawei

По материалам biz.liga.net