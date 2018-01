Эдвард Сноуден против: как не стоит использовать биометрию

Сноуден высказался против самой крупной в мире базы биометрических данных — индийской Aadhaar

Бывший сотрудник ЦРУ и правозащитник Эдвард Сноуден присоединился к кампании против Aadhaar. Так называют индийскую систему идентификации граждан, которая состоит из 12-значного номера и биометрических паролей (отпечаток пальца, скан сетчатки глаза, а с недавних пор и распознавание лица). В последнее время эта система идентификации подверглась критике из-за опасений в безопасности данных пользователей и соблюдении их прав.

Сноуден ретвитнул статью The Wire — в ней призывают привлечь к криминальной ответственности банки и телекомпании, которые заставляют своих клиентов перейти на технологию идентификаци по Aadhaar. Правозащитник добавил, что банки сегодня используют Aadhaar не для того, чтобы контролировать социальные и другие выплаты, как это изначально задумывалось. А просто для идентификации. Хоть это и не совсем корректное использование сервиса.

Rarely do former intel chiefs and I agree, but the head of India’s RAW writes #Aadhaar is being abused by banks, telcos, and transport not to police entitlements, but as a proxy for identity–an improper gate to service. Such demands must be criminalized. https://t.co/rRSn42XLlQ

— Edward Snowden (@Snowden) 21 января 2018 г.