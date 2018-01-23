Эдвард Сноуден против: как не стоит использовать биометрию

Сноуден высказался против самой крупной в мире базы биометрических данных — индийской Aadhaar

Бывший сотрудник ЦРУ и правозащитник Эдвард Сноуден присоединился к кампании против Aadhaar. Так называют индийскую систему идентификации граждан, которая состоит из 12-значного номера и биометрических паролей (отпечаток пальца, скан сетчатки глаза, а с недавних пор и распознавание лица). В последнее время эта система идентификации подверглась критике из-за опасений в безопасности данных пользователей и соблюдении их прав.

Сноуден ретвитнул статью The Wire — в ней призывают привлечь к криминальной ответственности банки и телекомпании, которые заставляют своих клиентов перейти на технологию идентификаци по Aadhaar. Правозащитник добавил, что банки сегодня используют Aadhaar не для того, чтобы контролировать социальные и другие выплаты, как это изначально задумывалось. А просто для идентификации. Хоть это и не совсем корректное использование сервиса.

Rarely do former intel chiefs and I agree, but the head of India’s RAW writes #Aadhaar is being abused by banks, telcos, and transport not to police entitlements, but as a proxy for identity–an improper gate to service. Such demands must be criminalized. https://t.co/rRSn42XLlQ — Edward Snowden (@Snowden) 21 января 2018 г.

4 января Сноуден уже высказывался против Aadhaar. Тогда поводом стали первые сообщения журналистов о недостатках в системе безопасности индийского ID. Потом он раскритиковал Управление уникальной идентификации Индии (UIDAI) за его атаку на журналистку, которая заметила недостатки системы безопасности в Aadhaar. Рахна Хайра рассказала о том, как она заплатила всего $7.84, чтобы купить данные Aadhaar у анонимного продавца через WhatsApp.

Помимо критики Aadhaar, Сноуден ретвитнул десятки других жалоб индийцев на систему. Их все можно найти в Twitter-аккаунте активиста.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В последнее время постоянно появляются новости об Aadhaar. Неделю назад Агентство Индии по уникальной идентификации изобрело новый способ для защиты данных своих граждан — пользователи смогут генерировать временные ID-коды для шифрования данных своих паспортов во время совершения различных операций.

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