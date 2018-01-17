Распознавание лиц — новый метод идентификации граждан в Индии

Функция должна в первую очередь облегчить аутентификацию пожилых людей, чьи отпечатки пальцев стерлись со временем

Владельцы индийских ID-паспортов (Aadhaar) теперь смогут подтверждать личность не только с помощью отпечатка пальца и скана радужной оболочки глаза. К этим биометрическим маркерам на днях добавился еще один критерий – распознавание лица.

Разработчики решили, что функцию распознавания лица можно будет использовать лишь наряду с другим биометрическим маркером или одноразовым паролем. Система заработает 1 июля.

Интересно, что для аутентификации требуется выполнить какое-то движение, например, мигнуть или улыбнуться — так пользователь доказывает, что он не робот.

Это решение было принято с целью облегчить процесс аутентификации для пожилых людей — их отпечатки пальцев и cетчатки глаз тяжело отсканировать.

Для прохождения такой аутентификации пользователям не понадобится предоставлять в Агентство Индии по уникальной идентификации дополнительные справочные данные, так как их фотографии уже хранятся в базе данных Aadhaar. Цель Face ID – сделать систему более доступной, чтобы те, кто пользуется государственными льготами, например, пенсионеры, не были лишены своих прав.

Aadhaar для верификации личности используют в банках, телекомуникационных компаниях, при распределении подоходных налогов. Важность Aadhaar доказывается и тем фактом, что каждый день в среднем 40 млн пользователей проходят аутентификацию с ее помощью. Всего в стране выдано более 1 млрд биометрических паспортов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Неделю назад Агенство Индии по уникальной идентификации предложило новый способ для защиты данных своих граждан — пользователи смогут генерировать временные ID-коды для защиты данных своих паспортов во время совершения транзакций.

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