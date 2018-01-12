Шифр вместо паспорта: в Индии нашли способ защитить ID-номер Aadhaar

Жители страны смогут зашифровать свой ID-номер паспорта и не бояться, что его скомпрометируют

Удостоверение личности в Индии — это 12-значный номер, который хранится в государственной базе наряду с отпечатками пальцев и сканом сетчатки глаза. Открывая его владельцам доступ к государственным и финансовым сервисам. Это не может не вызывать интереса со стороны хакеров — сообщения о попытках взломать систему не редкость.

В Агентстве Индии по уникальной идентификации нашли способ защитить данные граждан с помощью сервиса токенизации. Теперь 12-значный код можно будет заменить на особый шифр, состоящий из 16 символов. Его можно будет использовать наравне с обычным ID-кодом, не рискуя стать жертвой хакеров. Даже попав в руки мошенников, токен не позволит злоумышленнику получить доступ к аккаунту.

Чтобы получить виртуальный идентификатор, пользователю нужно зайти в свой онлайн-кабинет на сайте Агентства, ввести 12-значный номер паспорта и сгенерировать новый код. Процедуру можно повторить, если возникнут опасения, что шифр был скомпрометирован.

Генерация новых номеров начнется с 1 марта 2018. Компании обяжут принимать новые шифры наравне со старыми с 1 июня.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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