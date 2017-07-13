Сoca-Cola создает приложение для покупок с искусственным интеллектом

Покупатели смогут заказывать колу, не доходя до торгового автомата

Во время ежегодной конференции MobileBeat 2017 Грег Чамберс, глобальный директор департамента цифровых инноваций в Coca-Cola анонсировал выпуск мобильного приложения на основе искусственного интеллекта, которое упростит покупку колы в торговых автоматах.

Тестирование приложения стартует через две недели в некоторых университетских кампусах США, а также в Австралии и Новой Зеландии.

Оно позволит владельцу смартфона заказать несколько бутылок колы заранее, а потом просто забрать их из автомата. Представитель компании также отметил, что покупать Сoca-Сola будет также приятно, как и пить ее. Все благодаря общению со специальным персонажем, который будет появляться на экране смартфона и вендингового аппарата.

Лорен Кунзе, исполнительный директор компании Pandorabots, которая вместе с Сoca-Сola работала над приложением, отметила, что бренду необходимо обслуживать клиентов через те каналы, которые они предпочитают.

Помимо удобства покупок, совмещение вендингового аппарата и мобильного приложения позволит производителю напитков собрать больше сведений о привычках своих покупателей. И в будущем персонализировать свои предложения в соответствии с их потребностями.

Пока это все подробности о предстоящем запуске.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Подобное решение несколько лет назад запустил Starbucks. С помощью мобильного приложения клиенты кофейни могут заказать кофе по пути в ресторан. И забрать его, минуя очередь. Кейс Starbucks уже признан одним из самых успешных в сфере мобильных платежей.

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