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Стал известен объем убытков бизнеса от вируса Petya

12.07.2017 12:39

Через несколько недель Украине следует ожидать новую волну кибератак

Убытки бизнеса от Petya

Стал известен объем убытков бизнеса от вируса Petya. Фото: golos.ua

Бизнес потерял 8 млрд долларов от вируса Petya, который обрушился на Украину 27 июня. Об этом заявили эксперты во время заседания круглого стола, который провела Торгово-промышленная палата Украины.

Эксперты предупредили о возможном повторении кибератак. Новая волна будет нацелена на компьютерные сети на ОС Linux, на которой работают 70% банковского и госсектора.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильный вирус заразил 14 млн смартфонов по всему миру. Вредоносная программа уже принесла своим создателям 1,5 млн долларов.

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По материалам comments.ua

Рубрики: БезопасностьНовостиУкраина

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