Стало известно, какую сумму выплатили вкладчикам банков-банкротов

Фонд гарантирования отчитался о своей деятельности за первые полгода 2017

По состоянию на 1 июля 2017 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) насчитывается 91 банк-банкрот.

Об этом сообщают в пресс-службе Фонда.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом, по состоянию на 1 июля 2017 года составила 13,1 млрд грн.

Поступления в Фонд от регулярного сбора за первое полугодие 2017 года составили 1,6 млрд грн.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков-банкротов, по состоянию на 1 июля 2017 года составила 88,4 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что клиенты 22 украинских банков совершили подозрительные операции. Национальный банк в I полугодии 2017 направил правоохранителям 10 писем о подозрительных операциях клиентов 22 банков.

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