Стало известно, кто намерен купить «дочку» российского Сбербанка

VS Банк, который принадлежит Сбербанку России, вскоре могут выкупить

Бизнесмен, владелец ТАСкомбанка и Universal Bank Сергей Тигипко намерен купить VS Банк (Львов). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета.

Тигипко подал заявление в АМКУ о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка еще 23 августа. Сейчас его заявление находится на рассмотрении.

В Национальном банке подтвердили, что 28 августа от гражданина Украины были поданы документы на опосредованную покупку 99,9% акций VS Банка.

Согласно законодательству, Национальный банк рассматривает документы в течение 3-х месяцев со дня их получения.

В настоящее время 99,9% акций VS Банка опосредованно принадлежит Сбербанку России.

По состоянию на 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28-е место (3,6 млрд грн) среди 88 действующих банков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один европейский банк намерен уйти с российского рынка. Европейская банковская группа уже начала переговоры о продаже своих активов на рынке РФ.

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По материалам minfin.com.ua