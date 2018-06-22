Стало известно, сколько чаевых получили водители Uber за год

Сервис, позволяющий давать чаевые водителям Uber, помог им заработать крупную сумму

Компания Uber поспособствовала тому, чтоб ее водители заработали дополнительных $600 млн с тех пор, как она позволила клиентам давать водителям чаевые прямо в приложении.

Согласно данным компании, в августе через новый сервис было привлечено $50 млн чаевых, но с тех пор эта цифра сильно выросла. В мае Uber начал напоминать об оценке водителя и о чаевых в середине поездки, и это способствовало росту спроса на услугу на 30%.

Больше всего чаевых получают водители Uber в Солт-Лейк-Сити, штат Юта; Сан-Антонио, штат Техас; Канзас-Сити, Миссури; Новый Орлеан, Лос-Анджелес; и Нэшвилл, штат Теннесси. А вот у конкурента Uber — компании Lyft — самые щедрые пассажиры живут в Нью-Йорке, Атланте, Детройте, Далласе, Сан-Хосе и Миннеаполисе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber будет определять, пьян ли человек, вызывающий такси. Нетрезвым пассажирам все равно не будут отказывать в поездке.

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По материалам pymnts.com