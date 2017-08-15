Стало известно, сколько европейцы в среднем тратят на покупки онлайн

Больше всего среди жителей Европы на покупки в интернете тратят британцы, швейцарцы и норвежцы

Рынок электронной коммерции в Австрии продолжает расти стремительными темпами, параллельно с этим растет и спрос на онлайн-товары. В прошлом году уровень онлайн-продаж на душу населения в Австрии достиг 885 евро. Это — один из самых высоких показателей в Европе. Больше тратят только британцы (1,118 евро), швейцарцы (1,033 евро) и норвежцы (920 евро).

Немного меньше австрийцев тратят датчане, немцы и турки.

Что касается австрийцев, то согласно данным RegioData, чаще всего в интернете они приобретают одежду, обувь и аксессуары. Согласно данным еще одного исследования, около 70% женщин и 50% мужчин в Австрии часто избегают покупок одежды в физических магазинах. В целом, 59% австрийцев время от времени покупают одежду в интернете.

Еще один популярный товар среди онлайн-потребителей в Австрии — это книги: 56% женщин и 40% мужчин покупают материал для чтения в интернете.

40% мужчин и лишь 16% женщин заказывают в интернете электронные девайсы. Среди женщин (42%) более популярными категориями товаров для покупки онлайн являются косметика и средства по уходу за телом.

Одним из основных преимущест онлайн-шопинга австрийцы называют возможность сравнивать цены на товары. Так, около 70% потребителей всегда сравнивают цены на желаемые товары перед покупкой, даже если речь идет о небольших суммах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что PayPal поможет мерчантам освоить трансграничную электронную коммерцию. Благодаря сотрудничеству с международной компанией WebInterpret, PayPal будет предоставлять помощь мерчантам при запуске локализованной версии онлайн-магазинов, приеме заказов и получении платежей от международных клиентов.

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По материалам ecommercenews.eu