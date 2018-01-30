Стеклянные джунгли: Amazon открыл необычную штаб-квартиру (фото)
30.01.2018 21:09
Компания Amazon показала, как выглядит ее новый главный офис в Сиэтле
Стеклянные джунгли: Amazon открыл необычную штаб-квартиру. Фото: archdaily.com
Интернет-гигант Amazon открыл уникальный главный офис. Сферическое стекляное здание назвали “The Spheres”. Однако его главная особенность заключается не в архитектурной форме, а в том, что внутри “сфер” высажено около 40 тыс растений из полусотни стран мира.
В офисе постоянно поддерживается влажность в 55-60%, как в тропическом лесу. Для полива растений предусмотрены специальные распылители.
Руководство Аmazon надеется, что такая рабочая атмосфера повысит производительность и креативность сотрудников и позволит им активнее генерировать новые идеи.
На строительство здания компания потратила 7 лет и $4 млрд.
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Джефф Безос проводит экскурсию по штаб-квартире. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Большинство растений — из Центральной Америки и Юговосточной Азии. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Выступление Безоса на открытии The Spheres. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Ход экскурсии с Безосом (справа). Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Посетитель рассматривает тропические растения. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Ход экскурсии с Безосом. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Гости церемонии открытия — Джон Гамильтон, Ариана Олсон, Анкита Кумар. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Здание построено из 2600 стеклянных панелей. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Первые посетители на экскурсии. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Распылители, поддерживающие необходимый уровень влажности в здании. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Посетитель рассматривает тропические растения. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Ход экскурсии с Безосом. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Первые посетители на экскурсии. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Первые посетители на экскурсии. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Ход экскурсии с Безосом. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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В штаб-квартире высажено более 40 тыс растений. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Вид на Сиэтл из нового офиса компании. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Не смотря на погодные условия снаружи, внутри сфер поддерживается комфортный микроклимат. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
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Первые посетители на экскурсии. Фото: Erika Schultz / The Seattle Times
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории. Джефф Безос побил исторический рекорд Билла Гейтса по размеру состояния.
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По материалам seattletimes.com