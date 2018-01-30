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Стеклянные джунгли: Amazon открыл необычную штаб-квартиру (фото)

30.01.2018 21:09

Компания Amazon показала, как выглядит ее новый главный офис в Сиэтле

Стеклянные джунгли: Amazon открыл необычную штаб-квартиру. Фото: archdaily.com

Интернет-гигант Amazon открыл уникальный главный офис. Сферическое стекляное здание назвали “The Spheres”. Однако его главная особенность заключается не в архитектурной форме, а в том, что внутри “сфер” высажено около 40 тыс растений из полусотни стран мира.

В офисе постоянно поддерживается влажность в 55-60%, как в тропическом лесу. Для полива растений предусмотрены специальные распылители.

Руководство Аmazon надеется, что такая рабочая атмосфера повысит производительность и креативность сотрудников и позволит им активнее генерировать новые идеи.

На строительство здания компания потратила 7 лет и $4 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории. Джефф Безос побил исторический рекорд Билла Гейтса по размеру состояния.

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По материалам seattletimes.com

Рубрики: AmazonКомпанииНовостиСШАТехнологииЭлектронная коммерция
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