Я люблю экспериментировать с Bitcoin: Возняк о будущем платежей

Blockchain – это будущее платежной индустрии

Сегодня, 30 сентября, в Киеве проходит Olerom Forum One. Главным гостем мероприятия стал один из сооснователей компании Apple, Стив Возняк.

Стив не раз говорил, что деньги не имеют для него большого значения. Редакция PaySpace Magazine решила спросить, как Возняк использует их в своей повседневной жизни.

Я люблю экспериментировать с биткоин и мобильными платежами

Стив отметил удобство мобильных платежей, например, сервиса Apple Pay, который позволяет подтверждать покупку товаров одним отпечатком пальца. Также Возняк рассказал о еще одной, более удобной платежной опции, которую он использует – это часы Apple Watch.

Однако все эти инструменты в основе имеют традиционную банковскую карту.

Среди альтернативных методов платежа Возняк отметил криптовалюту Bitcoin.

Я мечтаю однажды приехать в какой-то город и расплачиваться там исключительно с помощью Bitcoin

Инженер также заинтересован в технологии блокчейн, которая лежит в основе самой популярной криптовалюты. Возняк отметил, что она имеет потенциал в сфере платежей благодаря своей прозрачности. А также может использоваться и в других отраслях.

Если бы я был в университете, я бы хотел изучать эту технологию

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