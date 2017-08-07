Инвестор готов заплатить больше за британский FinTech-проект Monitise

Monitise рассматриват предложение о поглощении от Fiserv

Американский провайдер технологических решений для финансовых компаний Fiserv в июне объявил о намерении приобрести Monitise, британский сервис, нацеленный на ускорение цифровой трансформации банков и финансовых институтов. Тогда компанию оценили в 70 млн фунтов стерлингов или 2,9 пенсов за акцию.

Спустя полтора месяца предложение для акционеров улучшилось. Fiserv готов заплатить за Monitise 75 млн фунтов (98 млн долларов) в надежде получить поддержку от инвесторов британской группы. Ведь предыдущее предложение показалось инвесторам Monitise слишком низким, учитывая то, что британская группа стоила более 1 млрд фунтов три года назад.

Окончательное предложение Fiserv в размере 3,1 пенсов на акцию на 34,8% превышает стоимость ценных бумаг Monitise на момент закрытия торгов 12 июня, в день когда стало известно о предстоящем слиянии.

В Monitise сообщают, что директора компании одобрли окончательное предложение Fiserv.

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