Центральный банк Тайваня ищет способы использования технологии блокчейн

Согласно данным издания Finance Magnates, Ян Чин Лонг, новый управляющий Центрального банка Китайской Республики (англ. Central Bank of the Republic of China (Taiwan), во время церемонии вступления в должность говорил об использовании в банковской системе страны новых технологий. Среди них — искусственный интеллект, большие данные и блокчейн.

Отметим, что замечание Ян Чин Лонга относительно технологии блокчейн стало первым комментарием Центробанка по этой теме.

Чиновник акцентировал внимание на том, что банк попытается изучить целесообразность повышения безопасности и эффективности платежных систем посредством использования децентрализованной технологии. По его словам, новая технология может преобразовать финансовую ситуацию в стране, а также серьезно повлиять на ее денежно-кредитную политику и платежную индустрию.

Ранее сообщалось, что китайский онлайн-гигант создаст акселератор для блокчейн-стартапов. В рамках программы команды стартапов будут работать над «тестированием реального практического применения своих технологий в масштабе».

