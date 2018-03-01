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Центробанк Тайваня впервые высказал свою позицию по Blockchain

01.03.2018 15:30

Центральный банк Тайваня ищет способы использования технологии блокчейн

Фото: navarik.com

Согласно данным издания Finance Magnates, Ян Чин Лонг, новый управляющий Центрального банка Китайской Республики (англ. Central Bank of the Republic of China (Taiwan), во время церемонии вступления в должность говорил об использовании в банковской системе страны новых технологий. Среди них — искусственный интеллект, большие данные и блокчейн.

Отметим, что замечание Ян Чин Лонга относительно технологии блокчейн стало первым комментарием Центробанка по этой теме.

Чиновник акцентировал внимание на том, что банк попытается изучить целесообразность повышения безопасности и эффективности платежных систем посредством использования децентрализованной технологии. По его словам, новая технология может преобразовать финансовую ситуацию в стране, а также серьезно повлиять на ее денежно-кредитную политику и платежную индустрию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что китайский онлайн-гигант создаст акселератор для блокчейн-стартапов. В рамках программы команды стартапов будут работать над «тестированием реального практического применения своих технологий в масштабе».

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Рубрики: BlockchainБанкиНовости
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