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Эксперты подсчитали, во сколько бизнесу обойдется блокчейн

13.02.2018 16:47

Эксперты спрогнозировали, сколько бизнес будет тратить на блокчейн через три года

Эксперты подсчитали, во сколько бизнесу обойдется блокчейн. Фото: investorintel.com

Консалтинговая корпорация International Data Corporation (IDC), которая специализируется на информационных технологиях и коммуникациях, провела исследование на тему перспектив блокчейн-решений для бизнеса, а также тех стран, где данная технология будет развиваться быстрее всего.

Уже обнародован отчет с результатами исследования, согласно которым сумма достигнет почти $10 млрд.

Мы видим рост интереса технологии по экспоненте. Чем больше компаний размещают свои данные в распределенных надежных системах, тем больше блокчейном интересуются в мире. В прошлом году было потрачено порядка $945 млн для внедрения распределенного реестра в различные бизнес-процессы. В 2021-ом эта цифра достигнет $9,2 млрд. Потенциал Blockchain высоко оценен регуляторами и центробанками по всему миру. Ведущие компании заключают сделки о сотрудничестве с блокчейн-консорциумами, а технология внедряется во всех сферах – от финансов до здоравоохранения
International Data Corporation

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украина входит в ТОП стран по внедрению блокчейна. Украина является одним из мировых лидеров по внедрению Blockchain-технологии.

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По материалам news.maanimo.com

Рубрики: BlockchainКомпанииНовостиТехнологии
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