Эксперты подсчитали, во сколько бизнесу обойдется блокчейн

Эксперты спрогнозировали, сколько бизнес будет тратить на блокчейн через три года
Консалтинговая корпорация International Data Corporation (IDC), которая специализируется на информационных технологиях и коммуникациях, провела исследование на тему перспектив блокчейн-решений для бизнеса, а также тех стран, где данная технология будет развиваться быстрее всего.
Уже обнародован отчет с результатами исследования, согласно которым сумма достигнет почти $10 млрд.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Украина входит в ТОП стран по внедрению блокчейна. Украина является одним из мировых лидеров по внедрению Blockchain-технологии.
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По материалам news.maanimo.com