Китайский онлайн-гигант создаст акселератор для блокчейн-стартапов

Названы первые стартапы-участники программы AI Catapult
Одна из крупнейших китайских e-commerce компаний JD.com запускает новую программу поддержки стартапов в сферах искусственного интеллекта и блокчейн. Программа получила название AI Catapult, а первыми участниками стали стартапы Bankorus, CanYa, Bluezelle, Nuggets, Republic Protocol и Devery.
В рамках программы команды стартапов будут работать над «тестированием реального практического применения своих технологий в масштабе».
Сама компания JD.com уже использует технологию блокчейн в своей цепочке поставок для отслеживания продуктов, а искусственный интеллект — в программном обеспечении, разработанном для контроля логистических дронов и автоматизированных центров сортировки посылок.
Подробнее о первых участниках AI Catapult:
- CanYa — австралийский P2P-маркетплейс, позволяющий оплачивать услуги криптовалютами.
- Bluezelle — сингапурский стартап, который предоставляет масштабируемые хранилища данных для децентрализованных приложений.
- Nuggets — лондонская платформа для платежей и идентификации в e-commerce, которая хранит информацию на блокчейне для предотвращения утечки данных.
- Republic Protocol — децентрализованный дарк пул (частная биржа) для трейдинга между цепочками Ether, токенами ERC20 и Bitcoin.
- Devery — австралийская компания, использующая технологию блокчейн, чтобы позволить e-commerce компаниям верифицировать продукты на всех этапах цепочки поставок и избежать подделок.
- Bankorus — ранее известный как MiCai, этот китайский финтех-стартап претендует на роль «первой в мире частной платформы управления капиталом, основанной на ИИ и построенной на блокчейне».
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее были названы 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes. В рейтинг авторитетного издания вошли девять блокчейн-компаний.
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По материалам techcrunch.com