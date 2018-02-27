Китайский онлайн-гигант создаст акселератор для блокчейн-стартапов

Названы первые стартапы-участники программы AI Catapult

Одна из крупнейших китайских e-commerce компаний JD.com запускает новую программу поддержки стартапов в сферах искусственного интеллекта и блокчейн. Программа получила название AI Catapult, а первыми участниками стали стартапы Bankorus, CanYa, Bluezelle, Nuggets, Republic Protocol и Devery.

В рамках программы команды стартапов будут работать над «тестированием реального практического применения своих технологий в масштабе».

Сама компания JD.com уже использует технологию блокчейн в своей цепочке поставок для отслеживания продуктов, а искусственный интеллект — в программном обеспечении, разработанном для контроля логистических дронов и автоматизированных центров сортировки посылок.

Подробнее о первых участниках AI Catapult:

CanYa — австралийский P2P-маркетплейс, позволяющий оплачивать услуги криптовалютами.

— австралийский P2P-маркетплейс, позволяющий оплачивать услуги криптовалютами. Bluezelle — сингапурский стартап, который предоставляет масштабируемые хранилища данных для децентрализованных приложений.

— сингапурский стартап, который предоставляет масштабируемые хранилища данных для децентрализованных приложений. Nuggets — лондонская платформа для платежей и идентификации в e-commerce, которая хранит информацию на блокчейне для предотвращения утечки данных.

— лондонская платформа для платежей и идентификации в e-commerce, которая хранит информацию на блокчейне для предотвращения утечки данных. Republic Protocol — децентрализованный дарк пул (частная биржа) для трейдинга между цепочками Ether, токенами ERC20 и Bitcoin.

— децентрализованный дарк пул (частная биржа) для трейдинга между цепочками Ether, токенами ERC20 и Bitcoin. Devery — австралийская компания, использующая технологию блокчейн, чтобы позволить e-commerce компаниям верифицировать продукты на всех этапах цепочки поставок и избежать подделок.

— австралийская компания, использующая технологию блокчейн, чтобы позволить e-commerce компаниям верифицировать продукты на всех этапах цепочки поставок и избежать подделок. Bankorus — ранее известный как MiCai, этот китайский финтех-стартап претендует на роль «первой в мире частной платформы управления капиталом, основанной на ИИ и построенной на блокчейне».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes. В рейтинг авторитетного издания вошли девять блокчейн-компаний.

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По материалам techcrunch.com