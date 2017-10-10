Технологии в онлайн-торговле: что советуют инвесторы

Взгляд венчурных фондов на то, каким должен быть ритейл

Сегодня в рамках конференции Shoptalk Europe 2017 представители венчурных фондов обсудили самые перспективные технологии в ритейле, а также назвали тренды, которые будут определять развитие отрасли в ближайшие несколько лет.

Так, в качестве тренда был отмечен потенциал В2В-торговли и большие возможности трансграничного онлайн-ритейла.

В рамках дискуссии о технологиях, которые способствуют инновациям в ритейле, эксперты отметили сразу несколько пунктов.

Так, Мигель Багуло (разработка портфолио в Sonae M) назвал три направления развития технологий, которые, по его мнению, должны быть интересны компаниям, занятым в ритейле.

аналитика данных, которая позволяет делать пргнозы, продвигать товары и группировать потребителей в соотвыетствии с их запросами

инструменты мультиканальных продаж, которые позволят объединить разрозненную информацию о потребителях из разных каналов

платформы для e-commerce, которые предлагают удобные инструменты работы с потребителями, упрощают возврат товара и т.д.

Генеральный партнер TCV, Джон Доран отметил персонализированный опыт покупок, как одну из основных особенностей современного ритейла. Добавив, что компании должны использовать Big Data, чтобы сделать процесс общения с клиентом как можно более личным.

Также Джон отметил необходимость упрощения покупок, сведения к минимуму количества действий, который должен совершить человек, покупая в интернете.

Дэвор Хэбел, партнер Eight Roads добавил, что в ритейле также можно применять технологии AR и VR для визуализации товаров и более точного выбора.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Экспертное издание PaySpace Magazine в этом году стало медиа-партнером Shoptalk Europe – одной из самых крупных мировых конференций по цифровой эволюции и e-commerce. Подробнее о событиях мероприятия – в нашем спецпроекте.

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